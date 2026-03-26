俳優神尾楓珠（27）が26日、都内で、「BURBERRY HER SAKURA JOURNEYポップアップオープニングイベント」に登壇した。新商品の香水を実際に使用。新生活の時期であることも踏まえ「新しく環境が変わると、関わる人が変わる。その中でこの香りをまとっていたら印象もすごく良いと思いますし、自分にも自信がついてうまく入り込んでいけるんじゃないかなと思います」と感想を話した。これから新生活を控える人々には「人の目を見