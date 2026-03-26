GREENINGが運営するレストラン「GARDEN HOUSE SHINJUKU」は、開業10周年記念の特別企画「アニバーサリーフェア」を2026年3月25日から実施しています。10周年を記念したメニューやキャンペーンを実施中人気メニューをワンプレートで楽しめる「10周年記念ランチプレート」GARDEN HOUSEの2号店としてニュウマン新宿にオープンし、3月25日に開業10周年を迎えた「GARDEN HOUSE SHINJUKU」。GARDEN HOUSEの人気メニューをワンプレートで