【第18話】 3月26日 公開 第17話「かけちがい」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月26日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第18話「体育祭マジック」をヤンマガWebに無料公開した。 クラス対抗リレーで転んでしまった保知矢さんは、保健室からいなくなってしまった。保知矢さんを心配しつつも借り物競争に向かった米沢は、何を借りるかを書いた紙を見て、「こ