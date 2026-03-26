3月26日（現地時間25日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のゲインブリッジ・フィールドハウスでインディアナ・ペイサーズと対戦した。 レイカーズは八村、マーカス・スマート、ディアンドレ・エイトンの主軸3選手が欠場。ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ジャクソン・ヘイズの5人が先発を務