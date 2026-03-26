4月24日に公開されるアニメーション映画『ARCO／アルコ』の本予告が公開された。 参考：黒川想矢×堀越麗禾、『ARCO／アルコ』日本語吹替版でW主演本ポスター＆特報映像も アヌシー国際アニメーション映画祭長編部門グランプリ（クリスタル賞）受賞、ゴールデングローブ賞アニメーション作品賞ノミネート、第53回アニー賞5部門ノミネート、第98回アカデミ