野村マイクロ・サイエンスが連日の急騰劇を演じている。きょうは一時１３．５％高と値を飛ばし３３００円まで駆け上がる場面があった。半導体向けを主力とする超純水装置の大手で、生成ＡＩ市場の急成長に伴うＡＩ半導体需要を背景に収益環境に吹く追い風は強い。 ２６年３月期については半導体関連の大型案件の剥落が売上高と利益の大幅減少を招いたが、これは構造的な需要剥落ではなく端境期に当たったもので、２７年３月