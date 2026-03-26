ソニーグループは小動き。２５日取引終了後、ホンダとのＥＶ合弁会社ソニー・ホンダモビリティの事業方針を見直すと発表した。これまで開発を進めてきた第１弾モデル「ＡＦＥＥＬＡ（アフィーラ）１」と第２弾モデルの開発・発売を中止する。ホンダが今月発表した四輪電動化戦略の見直しを受け、ホンダからの提供を前提としていた技術やアセットの活用が困難な状況になったため。アフィーラ１を既