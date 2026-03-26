武蔵精密工業が上げ幅を急拡大した。この日、米運用会社のグランサム、マヨ、ヴァンオッテルローアンドカンパニー（ＧＭＯ）が武蔵精密の株式について、新たに５％を超えて保有していることが明らかとなり、思惑視した買いを誘った。同日に提出された大量保有報告書によると、保有割合は５．１１％。報告義務発生日は１８日。保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為などを行うこともありうる」として