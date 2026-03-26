午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５８１、値下がり銘柄数は９３３、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に鉱業、海運、非鉄金属、石油・石炭など。値下がりで目立つのは保険、銀行、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS