明治大学教授・齋藤孝の新著『「美味しい」から始める日本語「食」の語彙力』（河出書房新社）が3月25日（水）に発売された。 【画像】「美味しい」を伝えるすごい表現 SNSやレビューサイトがあふれる現代、食の評価は「美味しい」という一言に収束しがちだ。しかし本来、味わいは香りや食感、記憶や文化と結びついた豊かな体験である。本書では、日本語研究の第一人者・齋藤孝教授が、「美味しい」を伝えるための語