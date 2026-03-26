ヤマハはしっかりの展開。２５日取引終了後、自社株買いの終了に伴い、これによって取得した分も含め保有する自社株を消却すると発表した。３月３１日付で４０００万株（発行済み株式総数の７．９５％）を消却する。 出所：MINKABU PRESS