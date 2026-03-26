中日などで活躍した元プロ野球選手の岡本真也容疑者が飲酒運転の疑いで現行犯逮捕された。現役時代にKBOでプレーしたこともあって、複数の韓国メディアも今回の一件を報じている。【写真】巨人でエース目前から転落…悲運の韓国人投手とは仙台北署は3月25日、道路交通法違反（酒気帯び運転）の容疑で岡本容疑者を逮捕した。同日午前8時25分ごろに仙台市内の道路を飲酒状態で運転し、信号待ちで停車していた71歳男性が運転する車に