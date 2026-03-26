レアル・マドリーが、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドを父に持つクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアと契約する可能性があるようだ。現地３月25日、スペインの大手紙『MARCA』が報じている。同紙は、「レアル・マドリー、C・ロナウドの息子を入団テストか。契約も視野に」と見出しを打ち、「C・ロナウドの長男は火曜日にマドリードのアカデミーでトレーニングを行なった。近い将来に契約の可能性を示唆する動き