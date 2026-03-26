【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが、日本テレビ系『DayDay.』の高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン2026』の課題曲「Voyage」のMVを、3月26日20時に公開することが決定した。 ■“夢や希望を追い求める”その瞬間が映し出された、心揺さぶられる映像作品 今回で3年連続開催となる、日本テレビ『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン2026』。『LOVEダン2026』は、ひとつの課題曲を使って高校生がダンス