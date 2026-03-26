26日11時現在の日経平均株価は前日比235.18円（0.44％）高の5万3984.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は581、値下がりは933、変わらずは66と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を136.38円押し上げている。次いでフジクラ が44.46円、東エレク が39.11円、レーザーテク が20.46円、ダイキン が20.39円と続く。 マイナス寄