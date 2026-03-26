サッカー男子のU-23（23歳以下）中国代表は25日、西安国際青年サッカー選手権の初戦でU-23タイ代表と対戦し2-2で引き分けた。中国メディアによると、U-23中国代表は、9〜10月に名古屋で行われるアジア大会に向けて22日から4月1日まで西安でトレーニングキャンプを行い、西安国際青年サッカー選手権に参加している。U-23中国代表は前半0-2とリードを許したが、後半に入るとボールを支配。50分に右サイドからのパスを受けたFW向余望