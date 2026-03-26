2024年、父の遺影を前に記者会見する「大川原化工機」元顧問相嶋静夫さんの長男（右）＝東京・霞が関の司法記者クラブ機械製造会社「大川原化工機」の冤罪事件で、保釈が認められず被告の立場のまま72歳で亡くなった同社元顧問相嶋静夫さんの遺族が、勾留や保釈などに関する裁判官の判断は違法だとして国に約1億7千万円の賠償を求め、4月上旬に東京地裁に提訴することが26日、関係者への取材で分かった。事件では、軍事転用可