札幌市の許可を得ずに市街化調整区域に開設し、昨年9月末に閉園した民間動物園「ノースサファリサッポロ」を巡り、北海道警が運営会社と前代表を都市計画法違反などの疑いで書類送検したことが26日、捜査関係者への取材で分かった。