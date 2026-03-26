俳優の神尾楓珠（27）が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席。歌手で俳優の平手友梨奈（24）との結婚発表以来、初の公の場となった。【全身ショット】イケメンすぎる…春めかしいトレンチコートで登場した神尾楓珠春らしいベージュのトレンチコートにブーツを合わせたコーディネートで登壇し、左手薬指に指輪はなかったが、終始笑顔でハッピーオーラにあふれていた神