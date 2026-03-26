ハマーハンセンとのコンビで2月10日の前走きさらぎ賞を制したゾロアストロ（牡3＝宮田、父モーリス）は岩田望との新コンビで皐月賞（4月19日、中山芝2000メートル）に参戦する。26日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整し、20日に帰厩した。