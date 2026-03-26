女優佐々木希（38）が26日、都内で、「BURBERRY HER SAKURA JOURNEYポップアップオープニングイベント」に登壇した。新商品の香水について「とても華やかな香りの中に上品の甘さがあって、奥行きのある香りだと思います」と目を細めた。自身にとって香水とは「自分を高めるアイテム」だという。「お仕事の前につけたり、お出かけの時も気分が高まるのでつけたり」と日常から愛用していることを明かした。今回のポップアップは