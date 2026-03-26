飯山白山森林公園の入り口に当たる庫裡橋そばの桜＝２５日、厚木市飯山厚木市飯山の飯山白山森林公園・桜の広場で２８、２９の両日、第６２回あつぎ飯山桜まつりが催される。市と市観光協会、飯山観光協会の主催。同広場は標高約１１０メートルに位置し、ふもとを流れる小鮎川の庫裡（くり）橋から広場へと続く飯山観音長谷寺の参道や広場周辺、背後の白山（２８４メートル）の斜面などに計約千本の桜がある。市によると、まつ