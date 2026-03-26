ダンスエンターテインメント集団「梅棒」のメンバーで振付師、俳優としても活躍する楢木和也と、女優の田口恵那夫妻が26日までにそれぞれのインスタグラムを更新。第1子となる男児が誕生したことを報告した。楢木は「2026年3月19日（サイクー↑の日）に楢木家に元気な男の子が誕生しました」と、生まれたばかりの愛息の小さな手に指をつかまれた幸せいっぱいの写真を公開。「目の前にいる、とてつもなく小さく儚い命に心を動かされ