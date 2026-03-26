一番くじに3月28日、アニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」が登場。オープニング衣装をまとった、さくらちゃんのフィギュアなど、ファンにはたまらないラインアップとなっています!一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編〜Charmful collection〜」今回の一番くじでは、『さくらカード編』のオープニング衣装をまとった、さくらちゃんのフィギュアのほか、封印の杖をモチーフにしたメイクブラシ、カー