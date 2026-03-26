Image: ERGONOMIC SHOES こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。夕方になると足が疲れる、長く歩くと足裏がだるくなる……。実はその原因のひとつが、足指をしっかり使えていないことにあると言われています。「kind SETTA」は日本の伝統的な雪駄の構造をヒントに、足指を自然に使える設計を取り入れた一足。現代のライフスタイルに合わせて履き心地とデザインをアップデー