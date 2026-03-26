【About Nintendo Switch 2 Game Pricing】 3月26日 公開 Nintendo of Americaは、同社のNintendo Switch 2用タイトルにおいて、5月よりパッケージ版とダウンロード版で異なる希望小売価格を設定すると発表した。 任天堂はこれまで、米国においてパッケージ版とダウンロード版を同価格で販売してきたが、5月21日発売予定の「Yoshi and the Mysterious Book（邦題：ヨ