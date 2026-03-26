２０２４年パリ五輪陸上女子１００メートル障害代表の田中佑美（２７＝富士通）が本紙の単独インタビューに応じ、さまざまな話題を熱く語った。大学スポーツ全体の活性化を目的に創設された「ＵＮＩＶＡＳＡＷＡＲＤＳ２０２５―２６」の年間表彰式では、表彰式のプレゼンターを務めた。自身も５年前に女子の最優秀賞を受賞。高校、大学での経験を通じ、陸上への思いを深めたハードラーが自身のキャリアにおける進路選択術のポ