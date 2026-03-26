【ファイナルファンタジーXIV CEROレーティング変更】 4月28日頃 変更予定 スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X/PC用RPG「ファイナルファンタジーXIV」について、4月28日頃に配信予定のパッチ7.5からCEROレーティングをCからDに変更する。 この変更は、ゲーム内で個人やパーティーでポーズをとってスクリ&#