Photo: SUMA-KIYO 旅行や出張でスーツケースを引いて移動する際、小物の置き場所に困った経験はありませんか？チケットやパスポート、スマホ、財布、そして飲みものなど、すぐに取り出せる場所に置いておきたいアイテムは意外と多いんですよね。すべてを服のポケットに収めるのは無理があるし、かといってスーツケースの中にしまってしまうと、取り出すのが面倒で、結局不便な思いをしてしま