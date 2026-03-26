3月24日、静岡県浜松市を訪問された秋篠宮家の次女・佳子さま。日系ブラジル人の若者たちと懇談されたほか、外国人学校の授業などを視察された。「佳子さまは’23年11月のペルーご訪問、昨年6月のブラジルご訪問をきっかけに、日本で暮らす南米の人々との交流に関心を高められていました。ブラジルをルーツとする子供たちに会いたいというご希望を踏まえて、1万人近いブラジル国籍の人々が暮らす浜松市が訪問先に選ばれました。佳