そろそろ春ファッションが本格的に楽しめる頃。「何を買おう？」と迷っているなら、今ホントに売れているものをゲットするのがいいかも。そこで今回は、【niko and ...（ニコアンド）】の “人気アイテム” を使った「春コーデ」をピックアップ。ゆるっとシルエットでこなれそうなボーダーTや、コーデの主役になりそうなパンツなど目白押し。ぜひデイリールックに取り入れて、着こなしをブラッシュ