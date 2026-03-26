筆者の体験談です。母校である地元の小学校が廃校になり、記念アルバムが届きました。その冊数を見て「え？ どうしてこんなに？」と戸惑ったのですが--。 届いた冊数 「え？ どうしてこんなに？」廃校記念のアルバムを届けに来てくれた方から箱を受け取った時、思わず声が出ました。 私の故郷は瀬戸内海の島にあり、両親も私も弟も卒業した小学校が、少子化の影響で閉校することになったのです。アルバムは寄付額に応じて配布