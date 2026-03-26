メッツが発表米大リーグ・メッツは開幕戦を前日に控えた25日(日本時間26日)、昨季ドジャースで球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇に貢献した28歳ベン・ロートベット捕手をメジャー40人枠から外したと発表。昨季終了後、レッズとドジャースを含め、これで3度目のDFAに。まさかの非情通告に驚きの声が広がった。メジャー開幕前に電撃ニュースが届いた。メッツがロートベットのDFAを発表。同捕手は昨季終了後、ウェーバーに