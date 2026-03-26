筑波大学の小林俊瑛「ずっと動かなかった歯車が動くようになって」3月21日、つくば市内のホテルで筑波大学の「第74回全日本大学サッカー選手権大会祝賀会 兼 創部130周年記念パーティー」が開催された。同蹴球部OBである田嶋幸三・日本サッカー協会名誉会長をはじめとした多くの関係者が集まる盛大な会には、現役の蹴球部員全員も参加。そのなかに190センチの長身FW小林俊瑛の姿もあった。「こうして多くのOBや関係者の方々が集