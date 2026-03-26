1月期の連続ドラマもフィナーレを迎え、4月期の連ドラプロモーションが活気づいてきたところだが、テレビ関係者の注目は“NHK朝の連続テレビ小説のヒロイン”対決に集まっている。黒島結菜「夏目アラタの結婚」で興収6億円のヒット！ 怪演で脱皮に成功「ちむどんヒロイン」の今後それは4月8日に放送開始予定の「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（テレビ朝日系）に出演する土屋太鳳（31）と、同月16日スタート予定の「未解決の