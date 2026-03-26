日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２６日、メジャーリーグ（ＭＬＢ）が開幕することを報じた。２５日（日本時間２６日）にジャイアンツ―ヤンキース戦で開幕。２６日（同２７日）に大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手擁するドジャースがダイヤモンドバックス戦で初戦を迎える。番組では大谷がブランドアンバサダーを務める人材サービス企業のディップ株式会社の代表取締