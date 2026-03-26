ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ポケットモンスター」グッズを紹介します☆ セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ 登場時期：2026年3月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2026年3月も「ポケットモンスター」グッズが、セガプライズに登場。実用的