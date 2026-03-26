ドジャースと衣料品ブランドの最大手「ユニクロ」が２５日（日本時間２６日）、ドジャースタジアムで会見を行い、ドジャースタジアム内に設置した「ユニクロ」の複数の看板を公開した。左翼フェンス、中堅上部、右翼席上部などに出現した「ユニクロ」の看板。会見に出席したユニクロの柳井正会長は、看板直撃の本塁打が出た際の”ご褒美”については「今いいアイデアをいただいたんで、ええ、なんかそういうことも考えてもいい