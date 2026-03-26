信越放送（ＳＢＣ）アナウンス部の公式インスタグラムが２６日に更新され、お笑いタレントのもう中学生（４３）と女優でモデルの恵理（３２）の結婚を祝福した。もう中学生は２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁２時間生放送ＳＰ」（水曜・午後７時）で結婚を発表し、恵理も自身のＳＮＳで結婚を報告。２人はともに長野県出身で、信越放送で生放送されているローカルワイド番組「ずくだせテレビ」（月〜金曜・後１時５５分）