ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します☆ セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ 登場時期：2026年3月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 『PEANUTS』コミックに登場する「スヌーピー」のグッズが、2026年3月もセガプライズに続々登場