首都圏の大手私鉄など11社で25日、クレジットカードをタッチするだけで乗車できるクレカ乗車の相互利用サービスが始まった。切符購入やチャージが不要で、ICカードを持たない訪日外国人の利便性向上が期待される。切符もチャージも不要25日午前の東京メトロ・渋谷駅。改札口では…。リポート：クレジットカードをICの手前の機器にタッチすると、改札機を通ることができます。首都圏の大手私鉄などが、25日からクレカ乗車の相互利用