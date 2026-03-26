将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月26日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で最終・第7局2日目の対局が行われ、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と永瀬拓矢九段（33）が現在対局中だ。防衛か、奪取か――。シリーズの運命を決する大一番が佳境を迎える中、中継席では先輩棋士が指摘した藤井王将のとある“変化”がファンの間で大きな話題を呼んでいる。【映像】オトナの色気を感じ