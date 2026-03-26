元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が25日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・27）に出演。「気まずい」と感じる人物について語った。この日は「苦手仕事克服会」と題し、芸能界で“実は苦手”と感じる仕事についてトーク。森は「女同士の罵（ののし）り合い」が苦手だと明かした。「テレ東時代に局のアナウンサーでちょっとタレントっぽいロケ」に行ったといい「そこのスタジオで『