消費減税などを議論する「国民会議」の実務者会議に、中道改革連合など食料品の減税に前向きな3党が初めて参加し、経済団体などからのヒアリングを行いました。【映像】「国民会議」の実務者会議の様子自民・小野寺税調会長「より私どもとして多くの党からのご意見を聞くことができると、深い、そして様々な角度からの意見という中で、いい制度ができる方向になればなと」中道改革連合・落合政調会長代行「（議論を）やったとい