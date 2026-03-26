路上で女性の下半身を触るわいせつな行為をしたとして、30歳の男が逮捕されました。男は女性を10分ほど尾行して犯行に及んだとみられています。警視庁によりますと、梶田浩太郎容疑者は先月、東京・江東区の路上で、30代の女性の下半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。2人に面識はなく、梶田容疑者は買い物中の女性を見かけると、女性が入った店などでおよそ10分間にわたって尾行した上で、わいせつな行為