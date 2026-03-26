松本洋平文科大臣の不倫問題で、高校授業料無償化に関する法案などの審議が滞る中、松本文科大臣は26日、参議院・文教科学委員会で「大変申し訳なく思っている」と陳謝した上で、あらためて報道を一部否定しました。【写真を見る】【速報】不倫問題めぐり松本文部科学大臣「重要な局面で大変申し訳ない」高校授業料無償化などの法案は年度内成立の見通しに松本洋平 文部科学大臣「今回の週刊誌記事により、委員の皆様をはじ