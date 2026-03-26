2027年末までに、家庭やオフィスなどで使われている蛍光灯の製造・輸出入が禁止されます。製品事故の調査などを行う団体が、蛍光灯からLEDへのランプ交換を適切な方法で行うよう呼びかけました。NITE＝製品評価技術基盤機構によりますと、蛍光灯をLEDに交換する際、電力を供給する「照明器具」ごと交換せず、蛍光灯だけをLEDに交換すると発煙や発火事故が起こり得るということです。蛍光灯器具は、単なる「ランプの取付け台」では