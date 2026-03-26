米国防総省＝2023年8月、ワシントン近郊（AP＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、ポリティコは25日、国防総省が主導する米軍の世界的な態勢見直しについて、トランプ政権が関連文書の公表を予定していないと報じた。予算編成の権限を持つ連邦議会や同盟国から、米国の軍事政策の透明性が損なわれるとして懸念の声が出る可能性がある。ポリティコは、米国や北大西洋条約機構（NATO）加盟国の国防当局者らの話として、