イラン南部のブシェール原発について、ロシアの原子力企業が敷地の間近までアメリカやイスラエルの攻撃が続いていると危険性を訴えました。【映像】ブシェール原発の様子（資料）ロシアの原子力企業「ロスアトム」によりますと24日、稼働中のブシェール原発1号機のすぐそばに攻撃があったということです。被害の詳細には触れていませんが、けが人はいませんでした。ロシアはブシェール原発の建設に携わったほか、専門家や