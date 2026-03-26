■第98回選抜高校野球大会第8日・第1試合2回戦大垣日大 1ー3 山梨学院（26日甲子園）大垣日大（岐阜）は山梨学院（山梨）に逆転負け。4強入りした2010年以来、16年ぶりのベスト8とはならなかった。山梨学院は2024年以来、2年ぶりの8強入り。次戦は大会9日目（27日）第3試合に専大松戸（千葉）と九州国際大付（福岡）の勝者と対戦する。初回、3番・竹島黎乃（2年）の右越えソロで先制。6回に先発の谷之口翔琉（3年）が適